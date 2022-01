BBC v miramarskem grajskem parku

Miramarski grad in park sta v minulem letu gostila več televizijskih produkcij in novinarskih reportaž. Med temi je prestižna angleška javna radiotelevizijska hiša BBC julija lani posnela reportažo o parku in gradu z britanskim televizijskim zvezdnikom Montyjem Donom, ki velja za velikega vrtnarskega strokovnjaka v Veliki Britaniji. Oddajo televizijske serije Monty Don Adriatic Gardens bodo danes zvečer ob 20. uri prevajali na kanalu BBC2.

Britanska serija, ki je posvečena čudovitim vrtovom jadranske obale, seveda ni spregledala zgodovinskega Miramarskega parka. Produkcija je stopila v stik z vodstvom muzeja leta 2019, vendar so zaradi pandemije tržaško epizodo lahko posneli šele lani.

Monty Don je kljub omejitvam zaradi pandemije lani poleti trikrat poletel na Jadran, da bi posnel zadnjo serijo posvečeno jadranskim vrtovom. Svoje potovanje je začel v Benetkah, ga nadaljeval v Trstu, se spustil vzdolž hrvaške obale do Krfa in celinske Grčije in ga zaključil na malem otoku Hydra. Med obiskom javnih in zasebnih vrtov je Don beležil vpliv zgodovine, podnebnih sprememb in kulture na ljudeh, ki tam živijo.