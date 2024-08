Beguncu naložili skupno 600 evrov kazni

Ne le, da so ljudje, med katerimi je veliko žensk z otroci, na trgu pred železniško postajo v Trstu prisiljeni spati pod milim nebom, saj prostora zanje v sprejemnih centrih ni. Po novem tržaški lokalni policisti ljudem za ležanje na gredicah izstavljajo slane globe. Lorena Fornasir, ki z možem Gianandreo Franchijem vodi organizacijo Linea d’Ombra, je na svojem Facebook profilu objavila fotografijo 100 evrov visoke kazni zaradi »bivakiranja«. Nesrečnež bo moral plačati tudi neverjetnih 500 evrov kazni, ker so ga zalotili pri uriniranju za grmom na trgu. Kot je opozorila Fornasir, so sanitarije, ki so bile do nedavnega na razpolago sredi trga, odstranili, moški, ženske in otroci pa nimajo kje opravljati svojih potreb. »Razen strogega središča, je mesto umazano, pravi javni WC na prostem. Lokalni policisti pa se znašajo nad beguncem, ki se je polulal na trgu. Zakaj ne kaznujejo institucije, ki begunce puščajo spati na prostem,« se je hudovala Fornasir. Map