Benussi: Odločilna uigranost, Vinčec: Bili smo zelo pogumni, Radonjić: Raje nismo tvegali (fotografije)

Prvouvrščena Arca SGR, Furio Benussi : »Odlično za zmago je bilo več stvari. Veliko ur je ekipa preživela na krovu, odjadrali smo res tisoče milj. Jadrnico smo zato odlično spoznali, bili smo uigrana ekipa, kar je bilo zelo pomembno v takih vetrovnih razmerah. Mirno smo tudi obračali pri vsaki boji, brez napak. Tudi start je bil odločilen: izbrali smo mesto, kjer je bilo največ prostora, saj smo jadrali 26 vozlov. Najpomembneje je bilo na koncu to, da nismo imeli okvar. Regata sploh ni bila enostavna. Na prvi stranici smo sicer padli v vetrovno luknjo, nato pa smo spet poprijeli in se stalno približevali Slovencem, ob njihovi okvari pa smo nadaljevali brez težav.«

Drugouvrščena Way of life, Gašper Vinčec: »Bili smo drugi, to je dejstvo. A še enkrat smo dokazali, kako dobra in pogumna ekipa smo. Ko se nam je pripona, ki drži glavno jadro, staknila, je bilo res ekstremno, saj smo veliko tvegaliPa smo pogumno reagirali. Po tako stresnih trenutkih je bilo nadaljevanje jadranja herojsko. Letošnje Barcolane je konec, tako da že mislimo na prihodnost.«