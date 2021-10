Ženska, ki je osvojila Barcolano

Neuradna zmagovalka pokala Women in Sailing, ki so ga ga letos prvič uvedli na pobudo zavarovalnice Generali, je 29-letna Claudia Rossi. Jadralka si je zmago priborila za krmilom okoli 30 metrov dolge jadrnice Generali, katere lastnik je oče Alberto Rossi. Nov pokal je vodstvo zavarovalnice letos predlagalo, da bi opozorilo na potrebo po večjem številu žensk na pomembnješih in odločujočih mestih. Tako v športu kot tudi v podjetniškem okolju.»Sem ganjena, da mi je uspelo zmagati. Tudi zato, ker je bila letošnja Barcolana prva, na kateri sem lahko v roke prijela krmilo. Regata je bila vse prej kot enostavna, kar nekaj trenutkov je bilo zelo napetih, še posebej na štartu, ko so sunki burje dosegali 40 vozlov. Na startu si je nekaj bark raztrgalo jadra, mi smo ubrali tradicionalno taktiko in ta se je izkazala za pravo,« je dejala jadralka, ki je tekmovati začela realtivno pozno, šele pri svojih 21-letih. Krmilo si je na težki Barcolani izmenjavala z očetom, ta je krmaril na začetku, ko je bilo treba uporabiti vso fizično moč, v drugem delu regate pa je krmilo prevzela Claudia in tako ekipi prijadrala zmago za mešano posadko.