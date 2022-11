Berglo vrgel v varnostnika in stekel proč

Karabinjerji iz Nabrežine so v okviru obmejnih kontrol na avtobusu aretirali 51-letnega romunskega državljana na begu. Sodišče iz Firenc ga je zaradi ropa in groženj obsodilo na tri mesece in 27 dni zapora. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor.

Leta 2019 je v supermarketu, oprt na berglo, nakupoval več steklenic likerjev in žganih pijač, nakar se je, šepaje z berglo, počasi, da ne bi vzbujal večjih sumov, odpravil proti izhodu ob zaprti blagajni. Varnostnik, ki je posumil, da je nekaj narobe, ga je ustavil, pri čemer je moški hitro pobegnil in stekel proč brez šepanja. Ko ga je dohitel, je v varnostnika vrgel berglo, pri čemer je padel. Dogodek so posnele varnostne kamere. Iz posnektov so lažnega invalida prepoznali in ga ovadili, toda so se za njim do aretacije nabrežinskih karabinjerjev izgubile vse sledi.