Besede in glasba v objemu zelenih oljčnih vej

»Njeno Veličanstvo oljka: prvo med drevesi in še marsikaj,« se je začela ljubezenska izpoved, ki jo je v svojem oljčniku na Portovci v Žavljah zrecitiral pesnik in oljkar Boris Pangerc. Tu je v torek potekal poseben večer Besede v mojem oljčniku, ki so ga priredili v sklopu letošnjih Slovenskih dnevov knjige na Tržaškem. Ti se tokrat odvijajo pod geslom Drevo, beseda in človek, zato sta tržaški založbi ZTT in Mladika povabili pesnice in pesnike ter avtorice in avtorje, da pri projektu sodelujejo z recitacijo verzov in odlomkov, posvečenih naravnemu svetu. Literarni večer, ki je potekal v soorganizaciji z dolinskim kulturnim društvom Valentin Vodnik, so priredili v objemu zelenih oljčnih vej.

Ob Pangercu so svoje verze prebrali pesniki in pesnice Ester Gomisel, Marko Kravos, Ace Mermolja in Alenka Rebula, svoje odlomke pa avtorici Mojca Petaros in Vilma Purič. Dogajanje je spremljala glasba flavtistk Glasbene matice Katerine Bajc, Sanje Čuk in Irene Libralato iz razreda profesorice Sare Bembi ter klarinetista Tadeja Grudna, ki ga je spremljal profesor na Glasbeni Matici Marko Štoka.