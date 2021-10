Big John v Guinnessovi knjigi rekordov

Big John, največji triceratops, ki so ga kdajkoli našli, je uradno vstopil v seznam svetovnih Guinnessovih rekordov. V preteklih dneh so namreč strokovnjaki med vsedržavnim srečanjem National Fossil Day v Združenih državah Amerike potrdili, da gre za fosil največjega poznanega triceratopsa.

Ostanki dinozavra so stari več kot 66 milijonov let. Odkrili so jih v Južni Dakoti, nato pa poslali v Trst, kjer so ga v delavnicah podjetja Zoic ponovno sestavili. Direktor podjetja Flavio Bacchia je s hčerko in ekipo podaril novo življenje Big Johnu, ki je po krajšem bivanju na Velikem trgu, kjer je bil ob koncu julija vsem na ogled, odpotoval v Pariz, kjer je razstavljen in čaka na dražbo Naturalia.