Bila je zelo vesela, da je vendar napočil odločilen dan

»Rekla bi, da sem zelo energična, sošolci so mi pravili, da sem orkan,« se je predstavila Ilaria Vecchiet, zlata maturantka na družbeno-ekonomski smeri liceja Antona Martina Slomška. Med pogovorom je dokazala, da je res tako. Maturo je doživela zelo navdušeno in prav tako navdušeno je pripovedovala o izpitih in temah, ki jo še posebej prevzemajo. Te so umetnost, fotografija, narava, vse te spravi dijakinja v svoje stripe, kajti zelo rada riše, občasno pa tudi napiše kakšno zgodbo.

»Med zaključnim izpitom sem bila zelo vesela, da je ta dan vendar prišel. Predstavljala sem si ga že večkrat, bila sem tudi zelo prestrašena in nemirna,« je Ilaria delila svoje občutke.