Bitka proti žičnici vse ostrejša

Bitka proti postavitvi žičniške infrastrukture, ki bi povezovala mesto z Opčinami, se nadaljuje. Odbor proti gradnji žičniške naprave No Ovovia bo v svoje vrste tudi formalno sprejel novo skupino, ki so jo ustanovili stanovalci openske Doberdobske ulice, na koncu katere (ob glavni cesti) je po novem predvidena ureditev postaje za žičniške kabine. Zaradi te namere je k skupini pristopilo kar lepo število stanovalcev. Na drugi strani pa bitko še intenzivneje bijejo mestni svetniki opozicijske leve sredine, ki zahtevajo sklic izrednega mestnega sveta. Na njem želijo odpreti širšo razpravo na temo mestne prostorske in mobilne politike na eni strani, ter neformalnih trajnostnih praks na drugi strani. Opozicija je predvčerajšnjim na predsednika občinskega sveta Francesca Di Paolo Panteco naslovila uradno prošnjo po sklicu mestnega sveta.

SOODLOČANJA PREBIVALCEV NI

Vsebino zahteve so predstavniki opozicije predstavili na včerajšnjem srečanju z novinarji pod Mestno hišo, kjer so večkrat ponovili, da nikakor ne želijo izgubiti 50 milijonov iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ampak želijo denar preusmeriti v bolj koristen projekt. Alessandra Richetti iz vrst G5Z je pojasnila, da mora predsednik občinskega sveta po zakonu sklicati izredni mestni svet v roku 20 dni od predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradivom. »Kljub temu, da sem že večkrat zahtevala dostop do upravnih aktov, doslej nisem bila deležna primernega odgovora,« je spomnila mestna svetnica, ki je kot predsednica občinske komisije za transparentnost opozorila na očitke, ki so jih na račun projekta žičniške infrastrukture podali predstavniki pristojnih deželnih organov, Deželnega zavoda za varstvo kulturne dediščine in Evropske komisije.