Bitka za Opčine in želje za mir

»Mir je zame to, da lahko vsak misli, kar želi, da misli s svojo glavo.« To so besede, ki jih je zapisal eden od dijakov Nižje srednje šole Srečka Kosovela na Opčinah. Listke s svojimi mislimi o miru so otroci včeraj obesili na drevce, ki so ga dijaki na včerajšnji prireditvi pred opensko Zadružno kraško banko podarili Slovenskemu kulturnemu društvu Tabor. Tam od včeraj tudi stoji društvena razstava, na panojih se je mogoče seznaniti z dogajanjem na Opčinah pred osemdesetimi leti, predvsem pa z osvoboditvijo te vasi, do katere je prišlo 3. maja 1945. Takrat je padla še zadnja nemška postojanka pri openskem obelisku, na domovih Opencev pa so zaplapolale trobojnice z zvezdo.

Danes ob 11. uri se bodo pred spomenikom na Dunajski cesti padlim poklonili najmlajši. Obeležje je vaška mladina počistila in uredila v petek. Na proslavi bodo sodelovali učenci osnovne šole Franceta Bevka z Opčin. Za današnji ogled zaklonišča Kalič v Alpinski ulici pa ni več prostora.