Bivše partnerke ne bo več nadlegoval

Policisti so 5. marca na podlagi odredbe o priporu, ki jo je izdal sodnik za predhodne preiskave tržaškega sodišča, aretirali 46-letnega italijanskega državljana s stalnim bivališčem na Krasu. Gre za poostritev ukrepa o prepovedi približevanja k žrtvi zalezovanja.

Policisti z Opčin so namreč ugotovili, da je moški, ki je bil osumljen zalezovanja nekdanje partnerke, kršil prepoved približevanja. Od nje bi moral biti oddaljen najmanj 300 metrov, toda se ji je približal v parkirišču in je prav tako večkrat obiskal njeno delovno mesto. Od delodajalca je zahteval, naj pri njej posreduje, da umakne ovadbo na njegov račun. Sodnik za predhodne preiskave je ob spoznanju, da je bil pretekli ukrep neuspešen, zahteval pripor. Moškega so prepeljali v tržaški zapor.