Bližina, najboljše zdravilo

Pomoč in druženje v vseh odtenkih, pa naj bo le za kavo oziroma krajši klepet ali pa skupinsko kosilo, tematsko srečanje in ustvarjalno delavnico. »Mikroobmočje«, ki deluje v nekdanjem ribiškem naselju Cindis na strmem pobočju ob Miljah, nad naseljem Porto San Rocco, je včeraj praznovalo desetletnico ustanovitve.

Na začetku je bil le senčnik

Gre za projekt Habitat Microaree, ki v sosednji občini Trst od leta 1998 stoji ob strani ranljivejšim posameznikom v bolj ogroženih predelih mesta in njegovega zaledja. Na miljskem koncu ima ta sicer nekoliko različno podobo, glavne vloge namreč nima tržaško-goriško zdravstveno podjetje ASUGI, temveč Občina Milje, ki je prebivalcem v oporo v sodelovanju s socialno zadrugo La Collina. Tudi v tem primeru pa govorimo o mreži, v katero je poleg že navedenih vključena še družba za neprofitna stanovanja Ater.

Osnovno poslanstvo je tako plemenito kot težko uresničljivo: s sprejemanjem in poslušanjem, skratka izboljšanjem vsakdana šibkejših stremeti k njihovemu družbenemu vključevanju in ustvarjanju občutka skupnosti.

Temeljno vlogo je v primeru Cindisa odigral program čezmejnega italijansko-slovenskega Interreg sodelovanja SHOW (Social housing Watch), pod okriljem katerega so tu in v Kopru izvedli vrsto skupnih aktivnosti in financirali ureditev prostorov, je nazaj v čas segla odgovorna v »mikroobmočju« Chiara Dicandia. Na začetku niso imeli niti sedeža, prostovoljka Margherita Bono se je preprosto postavila na glavni trg in pod senčnikom vabila ljudi, naj se ji pridružijo in se spoznajo.