Bo centrala mednarodne banke EBRD prišla v Trst?

Stranka Forza Italia si želi, da bi se centralo mednarodne Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki je znana predvsem po posojilih tranzicijskim gospodarstvom, po brexitu iz Londona preselilo v Trst. Da bi do tega zares prišlo, so v stranki pripravili serijo političnih pobud, s katerimi želijo prepričati odločujoče, da je vredno pripraviti teren, promovirati idejo in se potruditi, da ne bi izgubili edinstvene priložnosti.

To so na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočili poslanka in deželna koordinatorka stranke FI Sandra Savino, vodja poslanske skupine v deželnem svetu Giuseppe Nicoli in vodja poslanske skupine v občinskem svetu Alberto Polacco. Savinova je uvodoma opozorila, da se ona osebno s to idejo ukvarja že od leta 2016, ko je pripravila poslansko vprašanje na to temo. Ob tem je še spomnila, da se Italija poteguje še za eno funkcijo; za predsedniški položaj v banki. »13. aprila letos je zapadel rok za oddajo kandidatur. Minister Gualtieri je na mesto predsednika predlagal Pier Carla Padoana. Ta se bo udaril s poljskim in francoskim kandidatom,« je pojasnila Sandra Savino.