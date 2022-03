Bo po zvonovih v Dolini »utihnila« še Majenca?

Zvonovi cerkve sv. Urha se še vedno ne oglašajo, čeprav je tržaški tožilec Federico Frezza že 29. januarja preklical njihov zaseg. V društvih in organizacijah v Dolini so prepričani, da ni nikakršnega pravega razloga za nadaljevanje že tako predolgega molka in upajo, da bo lahko zvonjenje kmalu spet spremljalo vsakdan domačinov.

Na tiskovni konferenci so predstavniki domačih društev in organizacij obelodanili strah pred prekinitvijo še drugega starodavnega običaja, priljubljene Majence (FOTODAMJ@N)

Danes dopoldne so zastopniki SKD Valentin Vodnik, Majence, zadruge Dolga Krona, dolinske srenje, Mladinskega krožka Dolina, sekcije VZPI-ANPI Dolina-Mačkolje-Prebeneg na tiskovni konferenci obelodanili strah pred prekinitvijo še drugega starodavnega običaja, priljubljene Majence. Po vaškem prazniku je prejšnji dve leti udarila pandemija novega koronavirusa, zdaj tvegajo, da še tretjič odpade, ker je Zavod za varstvo kulturne dediščine ustavil obnovitvena dela oziroma ponovno posaditev dveh kostanjev na Gorici, glavnem vaškem trgu, ki predstavlja glavno prizorišče praznika. Če je dober del tega nedostopen, se postavlja vprašanje, ali ga bodo sploh uspeli izpeljati oziroma v kateri obliki, so orisali.

Solidarnost je zaskrbljenim domačinom izrazila predsednica SKGZ Ksenija Dobrila. Poudarila je, da je dolinska Majenca ponos generacij Dolinčanov, ki pa presega krajevne meje in pomeni dogodek neprecenljive etnografske vrednosti tako za celoten slovenski prostor kot za italijansko skupnost. Nič pa še ni izgubljeno, ohranja optimističen pogled dolinski podžupan Goran Čuk, ki je spomnil, da so Zavod za varstvo kulturne dediščine takoj zaprosili za srečanje. Na odgovor so sicer morali čakati mesec dni, sestanek pa je napovedan za torek. Tedaj bo torej bolj jasno, če bo lahko res kmalu prišlo do rešitve.