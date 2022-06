Bodo kočo na Kokoši prenovili ali zaprli?

Koči na Kokoši, priljubljeni turistični točki na Sežanskem, do katere se redno vzpenjajo tudi izletniki s tržaške strani, grozi zaprtje. Najemnik Matjaž Cotič bi jo moral zaradi odločbe inšpektorja za varno hrano v teh dneh zapreti, poročajo Primorske novice.

Cotič, ki ima s Planinskim društvom Sežana sklenjeno 20-letno najemno pogodbo, je lani na razpisu za obnovo planinskih koč pridobil 253.000 evrov evropskega in državnega denarja za energetsko sanacijo koče. Kot je povedal novinarki Katji Kirn Vodopivec, bi v okviru naložbe, v katero bi vložil petino lastnih sredstev, na dotrajani koči izolirali fasado in ostrešje, ogrevanje na plin bi zamenjali s toplotno črpalko, uredili bi prezračevanje, na streho bi namestili sončne celice za proizvodnjo električne energije, prenovili sanitarije, da bi bile dostopne tudi invalidom, ter dodali še dve cisterni za pitno vodo, obstoječo, ki pušča, pa popravili.

»Prenovljena koča bo velik doprinos tako za Planinsko društvo kot tudi ponudbo na Sežanskem,« je prepričan Matija Cotič, ki skupaj z očetom zadnji dve leti skrbi za ponudbo hrane in pijače v planinski postojanki na Kokoši. Naložba bi po razpisnih pogojih morala biti zaključena do konca septembra, zapletlo se je z novim vodstvom PD Sežana, ki upravlja s kočo, katere lastnica je sicer Občina Sežana.

Priljubljeni planinski postojanki pa zdaj grozi zaprtje. Inšpektor iz uprave za varno hrano in veterinarstvo, ki je pred dnevi opravil nadzor, jim je namreč izdal odločbo o zaprtju, dokler ne odpravijo določenih pomanjkljivosti. »Gre za manjše pomanjkljivosti: ni tople vode v šanku, manjka sanitarni umivalnik in podobno. Vse to smo nameravali urediti v sklopu obnove,« je Cotič pojasnil novinarki. In še vedno upa, da bo s PD Sežana le dosegel dogovor glede obnove koče.