Bodoči zdravnik ima rad tudi šport in glasbo

Njegova prihodnost bo še nekaj tednov negotova. Odličnjak Carlo Gabriele Stocchi, ki je s stotico maturiral na smeri uporabnih znanosti Znanstvenega liceja Franceta Prešerna že nestrpno pričakuje rezultate vstopnih izpitov za medicinsko fakulteto. Odločil se je namreč za ta študij, ne ve pa še, kje bo dejansko obiskoval fakulteto. »Všeč bi mi bilo študirati v Padovi, Bologni ali tudi v Trstu, kar pa bo odvisno od rezultatov dveh vstopnih izpitov, za katere bom izvedel šele v začetku septembra,» je pojasnil odličnjak iz Trsta, ki se je prijavil tudi na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, če bi se mu vpis v Italiji ponesrečil.

Njegov najljubši predmet v šoli je bila biologija, kar se odraža tudi v njegovi univerzitetni izbiri. »Vesel bi bil, če bi v šoli posvetili še več ur biologiji,» je dejal Carlo Gabriele, ki je zadovoljen z višješolsko izbiro, pa tudi z lepim vzdušjem, ki so ga ustvarili v razredu.

Carlo Gabriele je poleg tega tudi uspešen glasbenik. Že več let je bobnar glasbene skupine Rental0012, ki jo sestavlja skupina štirih prijateljev. Bodoči zdravnik ima sicer rad tudi šport. Več let je treniral tenis, zdaj pa bi se rad preizkusil v drugi športni panogi, in sicer v atletiki.

