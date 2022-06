Bolj zeleni z elektrifikacijo ladijskih privezov

Tudi tržaško pristanišče se tako kot druga evropska pristanišča sooča z izzivom, kako postati bolj »zeleno«. Na eni strani tržaška pristaniška uprava cilja na podvojitev železniških kapacitet v pristanišču, na drugi strani pa na zagotovitev učinkovite energetske infrastrukture za električno napajanje z obale. Da je zelena tranzicija naša edina pot v prihodnost, so se strinjali udeleženci posveta, ki je potekal na sedežu Srednje evropske pobude. O tem, kakšni so modeli in trendi, kaj nam prinaša prenovljena evropska strategija za trajnostno financiranje, kakšen je italijanski načrt za okrevanje in odpornost, kateri so ukrepi za ogljično nevtralnost do leta 2050 so govorili Stefano Sorriani, profesor ekonomsko-politične geografije na beneški univerzi Cà Foscari, Giancamillo Marino, strokovnjak za obnovljive vire energije, Zeno D’Agostino, predsednik Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno, Bruno Zvech, generalni direktor Jadranske navtične akademije ter Fabio Scoccimarro, pristojni za okolje v deželni vladi.

Slednji je spomnil, da sta deželna vlada in pristaniška uprava sklenili sporazum o zaščiti okolja. Ključni korak k bolj zeleni politiki bo pomenila tudi elektrifikacija vseh ladijskih priveznih mest. Kot je dejal deželni odbornik, bo pristanišče lahko postavljalo energetsko infrastrukturo po zaslugi sredstev iz programa za okrevanje in odpornost. »Po zaprtju škedenjske železarne so se mnogi občani začeli spraševati, kakšen vpliv na okolje imajo ladje, še posebej potniške, ki so vedno bolj pogosto privezane v tržaškem pristanišču. Elektrifikacija pristanišč bi lahko rešila problem onesnaževanja okolja. Do želenih rezultatov v naši regiji bomo seveda lahko prišli samo s sodelovanjem z operaterji elektroenergetskega sistema,« je dejal Scoccimarro, ki računa na to, da bo vlada spodbujala domače obrate, ki proizvajajo sončne celice, s čimer bi zmanjšali energetsko odvisnost od ene same tuje države.