Border folk ritmi navdušili številno občinstvo na Verdijevem trgu

Verdijev trg je v sredo zvečer pokal po šivih. Skupini The Authentics in Kraški ovčarji sta pričarali pravo border folk fešto, mešanico živahnih, pa čeprav med seboj zelo različnih ritmov, kot so jamajški ska in poskočne balkanske viže. Večina poslušalcev je ob glasbi sicer raje uživala sede, nekaj pa je le bilo takih, ki so jih zasrbele pete in so se brezskrbno zavrteli pod odrom.

Večer je v sklopu poletnega niza prireditev Trieste Estate soorganizirala Zveza slovenskih kulturnih društev. Šlo je za preddogodek letošnjega festivala Slovencev v Italiji Slofest. Prva predstavnica »lokalne glasbene elite«, kot so zasedbi poimenovali organizatorji, je bila skupina The Authentics, ki množice zabava vse od leta 1999. Dean Kralj (bas, vokal), Marko Zupan (kitara), Ilija Ota (kitara, vokal), Jordan Kalc (bobni), Luka Carli (sopran saksofon), Davor Berdon (alt in bas saksofon), Ivan Gabrovec (sopran saksofon), Igor Ciufarin (pozavna) in pevec ter trobentač Andrej Rismondo so vžgali ob natanko 21. uri. Poleg mednarodnih uspešnic, njihovega hita GusarSka ter priredbe tržaške Marinaresce so Authenticsi postregli tudi z nekaj avtorskimi skladbami. Med njimi je izstopala Trjbnka. Pesem opeva lepoto trebenskega dekleta, ki je »prou res ana m’čka«. Poleg veselih ritmov je za zabavo poskrbel tudi frontman skupine Rismondo, ki je na odru začel celo delati sklece in prevale.

Slovensko-balkanske pesmi

Kraški ovčarji so publiko zabavali v sestavi Aljoša Saksida (glas, kitara), Martina Feri (glas), Matej Gruden (klaviature, glas), Igor Peric (klarinet), Martin Rebecchi (trobenta), Tadej Gruden (klarinet), Giulio Roselli (bobni) in Sašo Debelec (bas). Tokrat pa jim je na pomoč priskočila še violinistka skupine Max Maber Lucy Passante Spaccapietra.

Če so bila kola in druge poskočne melodije zabavne, pa je bila priredba nekaterih slovenskih poezij še posebej zanimiva. Med njimi Gregorčičeva Bratje, v kolo!, ki je zazvenela v ritmu tradicionalnega balkanskega plesa. Kraški ovčarji so v sredo zvečer zopet dokazali, da jih dolgih 31 let delovanja sploh ne bremeni.