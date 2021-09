Boris Pahor deseti najstarejši v Italiji

Starosta tržaških in sploh slovenskih pisateljev Boris Pahor podira rekorde. Potem ko je 26. avgusta slavil 108. rojstni dan, se je v sredo, 1. septembra, prebil v skupino stotih najstarejših oseb v Italiji, dva dni pozneje pa postal še deseti najstarejši moški v državi. Tako je mogoče izluščiti iz podatkov te spletne strani, ki vsakodnevno posodablja statistiko o najstarejših italijanskih državljanih.

Boris Pahor je bil vključen v to statistiko 26. avgusta lani, ko je proslavil 107. rojstni dan, saj spletna stran jemlje v poštev le osebe, starejše od 106 let. Ob za statistiko prelomnem rojstnem dnevu je bil slovenski pisatelj vključen na 220. mesto najstarejših oseb v Italiji.16. februarja letos, ko je bil star 107 let in 176 dni, je postal Pahor – po smrti Danteja Candottija iz Ampezza – najstarejši moški v Furlaniji - Julijski krajini. Takrat je bil na skupni lestvici italijanskih superstarostikov (kot jih imenujejo) na 148. mestu.

Njegova uvrstitev med sto najstarejših v Italiji je posledica odhoda Sandrine Mori iz Parme, ki je v starosti 108 let in 247 dni preminila 1. septembra. Dva dni pozneje je v Rimu preminil 108 let in 30 dni stari Arnaldo Filippi, s čimer je postal Boris Pahor deseti najstarejši moški v Italiji. Najstarejša v Italiji je 24. maja 1909 rojena Ida Zoccarato iz Padove (na dan, ko je Boris Pahor vstopil med stoterico najstarejših, je bila stara 112 let in 100 dni), najstarejši moški pa je 18. januarja 1912 rojeni Antonino Turturici (109 let in 226 dni). Stoterico najstarejših v Italiji sestavlja 90 žensk in 10 moških.