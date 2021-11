Bosta Mihec in Jakec poslušala slovenščino?

Zahteva po uporabi slovenskega jezika v občinskem svetu in po doslednejšem nudenju administrativnih storitev Občine Trst v slovenščini tudi po spletu je bila ena od tem druge seje tržaškega občinskega sveta v četrtem mandatu župana Roberta Dipiazze. Trije slovenski svetniki, Valentina Repini, Štefan Čok in Stefano Ukmar, so se odločili, da sprenevedavega odnosa do slovenščine v tem mandatu ne bodo kar tako mirno prenašali. S svojimi nastopi, na katerih so uporabili tudi nekaj slovenskih besed, so želeli opozoriti, da so morda časi že zreli, da bi lahko bila slovenščina enakopravna italijanščini. Sodobna jezikovna situacija po njihovem zahteva premišljeno in dejavno jezikovno politiko, ki bi upoštevala zgodovinske danosti in tradicijo.

Na ponedeljkovi seji občinskega sveta, na kateri so razpravljali o programskem dokumentu župana Roberta Dipiazze, je Valentina Repini spomin na preminulo kulturno delavko Lojzko Primožič počastila tudi v slovenščini. Kolega Ukmar je v svojem nastopu izpostavil potrebo, da bi v 21. stoletju slovenščina lahko prišla tudi v dvorano občinskega sveta. S tem se je strinjal tudi Čok, ki je šel še korak dlje in izpostavil pomanjkljivo izvajanje spletnih storitev v slovenščini. Kot je opozoril Čok, so med pandemijo veliko večino storitev preselili na splet, a brez slovenskega prevoda.

Slovenske mestne svetnike smo včeraj vprašali, če nameravajo vložiti formalno prošnjo za uporabo slovenščine na sejah mestnega sveta.