Božični koncert proseške godbe letos samo radijski

Da je pandemija povsem spremenila praznične navade, smo se zavedali malodane vsi. Pri Godbenem društvu Prosek so še vsako leto na štefanovo poskrbeli za tradicionalen čarobni koncert, ki je v telovadnico Ervatti na Rouni pri Briščikih privabil množice poslušalcev.

Ker se je zbiranju ljudi treba letos izogniti, bo letošnji 42. božični koncert proseške godbe nekoliko drugačen, in sicer samo radijski. Na pobudo Radia Trst A bo v etru odmeval danes ob 17.30 v okviru oddaje Z naših prireditev, ki jo je pripravil Aleksi Jercog. Na sporedu bodo tako arhivski kot sodobnejši glasbeni posnetki – nekateri od teh so nastali na daljavo – v izvedbi godbenega sestava, ki ga vodi Ivo Bašič, mladinskega orkestra pod taktirko Irine Perosa in tudi nekaterih gojencev glasbene šole GD Prosek.