Božični koncert ZCPZ v znamenju Hareja in sodelovanja

Tradicionalni božični koncert Zveze cerkvenih pevskih zborov, ki je včeraj (v nedeljo, 12. januarja) potekal v tržaški stolnici sv. Justa, je bil uglašen na opus skladatelja, dirigenta in dolgoletnega predsednika ZCPZ Zorka Hareja (1921-2010) ob desetletnici smrti.

Spored je oblikovalo štirinajst zborov s Tržaškega, ki so v združenih zasedbah - otroško-mladinski, moški, ženski in mešani - izvedli vrsto znanih, a tudi manj znanih Harejevih skladb, v nekaterih primerih tudi z novo instrumentalno spremljavo, ki jo je prispevala mlada skladateljica Federica Lo Pinto. Zbore so vodili Neda Sancin, Aleksandra Pertot, Mateja Černic in Janko Ban, ki je bil koordinator celotnega projekta.

Predsednica ZCPZ Rossana Paliaga je v svojem nagovoru poudarila pomen sodelovanja, saj so organizatorji združili različne generacije pevcev, dirigentov in skladateljev, ker se učijo eden od drugega, tako nastopajoče kot številno občinstvo, ki je napolnilo stolnico, pa je pozdravil tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi.