Božični sejem, ki oživlja tržaško pokrito tržnico

Na tržaški pokriti tržnici v Ulici Carducci se bodo do torka predstavljali obrtniki, ki običajno sprejemajo stranke v svojih delavnicah in ateljejih v skritih kotičkih mesta ter Krasa. V prvem nadstropju poslopja z živahno zgodovino, kjer je nekoč mrgolelo kupcev in prodajalcev vseh mogočih živil in predmetov, je včeraj prostore začasno zasedlo 24 ustvarjalcev. Pobudo je dalo združenje umetniških obrtnikov CrafTS, ki je nastalo leta 2022 in že preraslo pričakovanja, saj ima vsako leto nove člane, zlasti mlade. Pri svojem delu uporabljajo okolju prijazne materiale, večkrat reciklirane, naravne, trajnostne.

Ob že poznanih obrtnikih, med katerimi je Erika Inamo z delavnico zelišč in naravnimi modnimi dodatki iz Erikinega vrta, oblikovalka Clara y Romero, podjetje naravne kozmetike The Officinals in drugi, so novi obrazi letos zasedli dober del sejma. Med njimi sta na primer Francesca Tonsi in Alessandra Cuttone, ki s papirmašeja izdelujeta najrazličnejše predmete. Z novim Ateljejem Nienè pa se predstavljata Neža Kravos in Nicol Belci, arhitektki, ki sta v kraškem kamnu odkrili navdih za izdelovanje okrasnih predmetov.Seznam razstavljavcev je na spletni strani www.crafts-trieste.it, prav tako dogodki, degustacije in igre, ki bodo do torka zaživeli na pokriti tržnici.