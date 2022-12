Božični sejem vabi z več kot 60 stojnicami

Tržačani letos res ne morejo pogrešati prazničnega vzdušja. Danes se bo zaključil tradicionalni Miklavžev sejem na Drevoredu 20. septembra in že prihaja božični sejem, ki ga pod okriljem Občine Trst prireja tržaška zveza trgovcev Confcommercio. Odprli ga bodo danes dopoldne, obiskovalci pa bodo lahko med najrazličnejšimi stojnicami med Trgom Sv. Antona in Borznim trgom uživali vse do 2. januarja. Razstavljalci bodo obiskovalce vabili vsak dan med 10. in 20. uro, ob petkih, sobotah in dnevi pred prazniki pa še uro več, do 21. ure.

Več v današnjem (četrkovem) Primorskem dnevniku.