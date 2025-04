Brat Liliane Resinovich s prijavo zoper strokovnjake prvega poročila

Sergio Resinovich, brat pokojne Liliane Resinovich, bo vložil ovadbo zoper strokovnjaka sodne medicine, ki sta pripravila prvo izvedensko mnenje pred temi leti. »Storjenih je bilo preveč napak, zato morajo odgovarjati,« je prepričan Resinovich, ki bo ovadbo naslovil na zdravniško zbornico. Zanj sta sodna izvedenca Fulvio Costantinides in Fabio Cavalli med ogledom kraja zločina in med obdukcijo storila preveč napak, dokazi pa so bil kontaminirani. »To obliko malomarnosti morajo pristojni organi preveriti in poskrbeti, da se kaj takega nikoli več ne ponovi,« je še rekel Resinovich.

Danes pa se je s krajšega oddiha v Avstriji vrnil tudi novi osumljenec v tem primeru, vdovec Sebastiano Visintin. Naj spomnimo, da ga je tožilstvo pretekli petek vpisalo na seznam preiskovanih oseb. Na njegovem domu so kriminalisti pretekli torek ponoči izvedli intenzivno hišno preiskavo, med katero so zasegli več nožev, škarij, pulover in en par rokavic. Vsi ti predmeti bodo zdaj deležni preiskav z najsodobnejšo tehnologijo za preučevanje DNK sledi.

V soboto zgodaj zjutraj se je Visintin odpravil na avstrijsko Koroško in tam preživel pet dni. V eni od današnjih televizijskih oddaj je Visintin povedal, da se ne počuti dobro. Ob tem je dodal, da je bil v planinah na obisku pri prijateljih, se spočil, zdaj pa se spet posveča svojim rutinskim opravilom. »Liliano zelo zelo pogrešam,« je še sklenil svoj nastop in pristavil, da se ne skriva in da bo na voljo pravosodnim organom, ko ga bodo ti poklicali.

Visintin je komentiral tudi najdbo nožev v Lilianinem avtomobilu. Ta novica je začela krožiti v sredo zvečer. Poudaril je, da noži niso njegovi in da jih sploh še ni videl, saj se je domov vrnil v sredo zvečer. »Gospod, ki živi tu v bližini, mi je rekel, da mi jih bo pustil v avtu in da mu jih bom jaz tam pustil, ko jih bom nabrusil. Veliko ljudi mi nože pušča tu, saj me nikoli ni doma,« se je branil Visintin.