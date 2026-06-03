Breg in Kočevje bo povezal skupni orkester

Pihalni orkester Breg iz Doline in Pihalni orkester Kočevje povezuje dolgoletno prijateljstvo, ki sega v začetek sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko sta se pobratili občini Dolina in Kočevje. V naslednjih dneh bodo polstoletne stike kronal nastop skupnega orkestra.

Prvi uradni dokument, Listino o trajnem prijateljstvu med občinama Dolina in Kočevje, sta 2. oktobra 1971 podpisala tedanji dolinski župan Dušan Lovriha in predsednik skupščine Občine Kočevje Miro Hegler. Listino sta občini sprejeli v duhu načel Svetovne federacije pobratenih mest kot pomemben prispevek k prijateljstvu med narodi in k prizadevanjem za mir. V desetletjih sodelovanja so se v tem duhu med godbeniki spletle številne prijateljske vezi ter bogata glasbena partnerstva, ki so se utrjevala z rednimi gostovanji tako v Dolini kot v Kočevju. Posebno simbolno vrednost je imelo lansko srečanje v Prebenegu ob praznovanju 130-letnice Pihalnega orkestra Breg, kjer so predstavniki obeh orkestrov začrtali nov skupni projekt. V teh mesecih ga uspešno uresničujejo z združitvijo obeh orkestrov v enoten sestav, ki pripravlja skupni koncertni program, sestavljen pretežno iz slovenskih glasbenih del.

Prvi koncert bo v okviru tradicionalnih Junijskih večerov, ki jih vsako leto prireja SKD Valentin Vodnik, potekal v soboto, 6. junija, ob 18. uri v Dolini, na igrišču Male Brce pod šolo Simona Gregorčiča. Teden dni kasneje, v soboto, 13. junija, bo združeni orkester nastopil še v Kočevju.