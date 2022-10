Brez Wärtsile bi izpuhtelo za 100 milijonov BDP-ja

Če bo tovarna Wärtsilä pri Boljuncu res zaprla svoja vrata, bi na Tržaškem izgubili težkih sto milijonov milijonov evrov. Toliko namreč na letni ravni znaša bruto domači proizvod (BDP), ki ga ustvarja obrat, vključno s povezanimi dejavnostmi, zaposlenimi preko agencij za posredovanje dela in številnimi poslovnimi gosti. Z drugimi besedami bi zaprtje pomenilo pravo klofuto krajevnemu gospodarstvu in splošno obubožanje širšega ozemlja. Tako priča poročilo sindikata CGIL, ki so ga včeraj predstavili tržaški sekretar Michele Piga, Marco Relli (sekcija kovinarjev FIOM), Andrea Dellapietra (enotno sindikalno predstavništvo Wärtsilä) in Andrea Dean (bančniki in zavarovalničarji FISAC).

Slednji je podrobneje preučil bilance družbe in druge finančne dokumente od leta 2016 dale in pojasnil, da bi lahko primanjkljaj bil še višji od navedenega. Različni dobavitelji bi lahko denimo izgubili 30 ali 40 milijonov prihodkov, je naštel Dean. Gre za zanesljivo oceno, do potankosti natančen izračun pa je nemogoč, je razložil. Nimajo namreč točnega podatka o tem, koliko podjetij ima kot glavno stranko boljunski obrat. Teh naj bi bilo približno trideset, pet od teh pa velja za »zgodovinske« dobavitelje. Naštetemu je treba dodati še posledice na občinske in deželno blagajno, zmanjkal naj bi namreč več kot 1,3 milijona evrov davkov in pristojbin. Izpuhteli pa bi tudi poslovni gosti, katerih naj bi vsako leto bilo približno tisoč za skupno 750.000 evrov, če štejemo nastanitve v hotelih in obroke.