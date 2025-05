Brezplačni pregledi proti kožnemu raku

Mesec maj je mesec ozaveščanja o kožnem raku. V Furlaniji - Julijski krajini so letos spet zabeležili najvišjo pojavnost melanoma v Italiji, saj je po podatkih vsako leto diagnosticiranih približno 400 novih primerov. V okviru meseca ozaveščanja o kožnem raku tržaška sekcija združenja Lilt, ki se bori proti rakastim obolenjem, v sodelovanju z jadralnim klubom Čupa, s pokroviteljstvom Občine Devin - Nabrežina prireja brezplačne dermatološke preglede, in sicer v sredo, 4. junija, od 15. ure dalje na novem sedežu Jadralnega kluba Čupa v Sesljanu.

Prijava je možna na sledeči spletni prijavnici forms.gle/DJ1ea2r9ZdtBkjG2A do četrtka, 29. maja. Glede na to, da je število mest omejeno (največ 20), bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prej prijavili. Za prijavo je potrebno navesti ime, priimek, telefonsko številko in elektronski naslov. Zatem boste od organizatorjev prejeli potrdilo o sprejetju vaše prijavnice preko elektronske pošte ali telefonske številke.