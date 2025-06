Brezplačni tečaj šivanja in modne obrti za kino in gledališče

Tržaški muzej modne umetnosti ITS Arcademy in rimski filmski studio Cinecittà sta objavila razpis za brezplačni tečaj strokovnega usposabljanja v šivanju in modni obrti za kino, gledališče in spektakel Bottega Artigiana - sartoria e lavorazioni accessorie. Tečaj, ki ga financira filmski studio Cinecittà v okviru projekta NextGenerationEU (s sredstvi NOO), ponuja priložnost za dostop do veščin, ki jih danes zahteva svet spektakla.

Tečaj je zasnovan za 16 udeležencev in bo potekal med septembrom in decembrom v prostorih ITS Arcademy v Trstu, se pravi v prvem muzeju sodobne mode v Italiji. Zaobjemal bo skupno 260 ur teorije, prakse in snovanja zaključnega projekta. Študenti bodo morali izpeljati nalogo, ki jim jo bosta dodelili italijanski gledališči oz. filmski produkciji. Pri delu jih bodo spremljali strokovnjaki.

Na razpis se je mogoče prijaviti vse do 21. julija na www.lucelabcinecitta.it.