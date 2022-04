Bulvar v Starem pristanišču bo projektiral arhitekt Femia

Staro pristanišče je še korak bliže k snovanju odprtega zelenega prostora. Arhitekturni biro AF517 Alfonso Femia, ki ima sedež v Milanu, Genovi in Parizu, se bo lotil načrtovanja novega linearnega parka v Starem pristanišču. Park se bo raztezal na sto tisoč kvadratnih metrih površine, in sicer med starimi skladišči, arhitekt pa bo moral pripraviti izvedbeni načrt v skladu s smernicami nemškega arhitekta Andreasa Kiparja. Višina naložbe v park znaša 21 milijonov evrov, projekt pa je podprt s sredstvi iz programa za okrevanje in odpornost (NOO).

Slaba dva tedna po obisku svetovno znanega arhitekta Massimilina Fuksasa, ki mu je tržaški župan Roberto Dipiazza poveril pripravo projekta za dve postaji in stebre žičniške naprave (48 milijonov iz NOO), je Mestno hišo obiskal še en priznani arhitekt. Ta je v Trst prišel v spremstvu krajinskega arhitekta Michelangela Puglieseja. Župan Dipiazza je na srečanju spomnil, da bodo v Starem pristanišču s sredstvi NOO zasnovali dva nova parka, kjer bo prevladovalo zelenje. »21 milijonov bo šlo za linearni park, ki ga bo projektiral Femia, 19 milijonov pa za monumentalni drevored, ki ga bodo po smernicah arhitekta Kiparja uresničili občinski arhitekti,« je rekel župan, ki je še pristavil, da mora Alfonso Femia projekt oddati do 2. junija letos. »Potem bo sledil javni natečaj za izvajalca del in sajenje dreves se bo lahko začelo«, je sklenil Dipiazza, ki je v šali arhitektu naročil, naj na tem območju ne posadi obmorskega bora, s katerim imajo velike težave v Barkovljah..

Po besedah arhitekta Alfonsa Femie je na območju predvidena precejšnja ozelenitev. Katera drevesa in rastline namerava posaditi, ni želel razkriti, čeprav ima že nekaj idej, je pa zagotovil, da bo pri načrtovanju nove zasaditve posebno pozornost namenil izboru ustreznih avtohtonih vrst in zagotovitvi dobrih rastnih pogojev ter nege.

Kot je dejal, bodo zelo pozorni do tega, da posadijo rastline, ki so po zahtevnosti vzdrževanja primerne za območje in ki so kos podnebnim spremembam.