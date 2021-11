V Trstu je ponoči močno pihala burja. Najmočnejši sunki so zapihali okrog 2. ure in dosegli hitrost 104 km/h. V jutranjih urah se je veter s severovzhoda nekoliko umiril, pihal je s povprečno hitrostjo 60 km/h, najhitreje pa med 80 in 90 km/h.

Po napovedih deželne meteorološke opazovalnice Osmer se bo hladni veter z današnjim popoldnevom postopoma in rahlo umiril, jutri pa bo dosegel največ 50 km/h hitrosti.