Burja razdejala spomenik bazoviškim junakom

Močna burja je v prejšnjih dneh razdejala spomenik bazoviškim junakom na bazovski gmajni. Močni sunki naj bi zamajali drevo, ki naj bi nato padlo na obeležje. Vest se je v Bazovici in v Odboru za proslavo bazoviških junakov razširila danes dopoldne.

Gmotna škoda trenutno ni še znana, zgleda pa velika. Na spominskem območju, ki ga obkroža ograja, se poleg orjaškega debla razteza visok sloj vej. Stoji le še spodnji del spomenika. Njegov zgornji in glavni del je zgrmel na tla. Na njem so med drugim zapisani priimki ustreljenih junakov, ki so bili obsojeni na prvem tržaškem procesu. To so Ferdo Bidovec, Zvonimir Miloš, Franjo Marušič in Alojz Valenčič.