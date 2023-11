Burja se je okrepila in povzroča nekaj težav

Burja se je danes po pričakovanjih še nekoliko okrepila in povzroča nekaj težav. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je namerila njen najmočnejši sunek 95 km/h. Danes proti večeru bo nekoliko oslabela. Pihala bo tudi jutri, vendar z nekoliko manjšo hitrostjo.

Gasilci so zaradi burje posredovali v Drevoredu Sanzio (FOTODAMJ@N)

Močna burja je ponekod na Tržaškem povzročila tudi nekaj težav. Gasilci so posredovali zlasti zaradi odlomljenih vej, ki so ogrožale varnost. Mestni parki pa so danes zaradi močne burje zaprti.

Danes in jutri ter povečini tudi v petek bo sicer prevladovalo sončno vreme. Nekoliko se bo ohladilo. V petek bo predvidoma nekaj več oblačnosti.