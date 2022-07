Čaroben glasbeni večer v zalivu

Na očarljivi lokaciji v devinskem pristanu je bil v četrtek na sporedu že tradicionalni koncert Note v portiču, ki ga organizirajo Fantje izpod Grmade, Devinski mladinski krožek, Cerkveni pevski zbor Devin in drugi domačini. Na letošnjem koncertu ob sončnem zatonu sta glavno besedo imela mlada domača in talentirana glasbenika, mezzosopranistka Nada Tavčar in pianist Luca Sacher. Za dobrodošlico sta sicer poskrbela zbora Fantje izpod Grmade in Fantovska skupina Devin – Nabrežina (le-to običajno vodi Mirko Ferlan), ki sta pod vodstvom dirigenta Bogdana Kralja zapela več skladb Vinka Vodopivca, da bi se mu poklonila ob 70-letnici smrti.

Med velikim številom gostov je koncertu prisluhnil tudi devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, ki se mu je zdelo predvsem pomembno, da se dogodek odvija na kraju, ki je prvi oz. zadnji del slovenske obale, kjer se je Lepa Vida vkrcala na jadrnico šarmantnega mornarja. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da se lahko ponovno zberejo na koncertu brez večjih omejitev ter zaustavijo pri domačih proizvajalcih.

Koncert sta nato nadaljevala glasbenika Nada Tavčar in Luca Sacher. Odločila sta se, da sta skladbe, ki sta jih izvedla, tudi sama predstavila, tako da napovedovalca Lara Bearzi in Blaž Terpin v drugem delu koncerta nista imela veliko dela. Pred vsakim sklopom sta tako pojasnila, o čem pripovedujejo skladbe (Nada Tavčar je predvsem pela o ljubezni, Luca Sacher pa je spregovoril o življenju skladateljev).