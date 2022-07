Čarobno in pravljično poletje v znamenju vrnitve k normalnosti

Ko smo obiskali poletno središče v Slovenskem dijaškem domu Srečka Kosovela, so v jutranjih urah že vsepovsod letele žoge, otroci so se trudili z namiznim tenisom in nogometom ter tekali na prostem. V Ul. Ginnastica se je namreč 13. junija začelo čarobno poletje, ki bo vse do 9. septembra spremljalo otroke iz vrtca, osnove in nižje srednje šole. Vezna nit letošnjih dejavnosti bo za otroke od šestega do trinajstega leta starosti čarobni svet Harryja Potterja, otroci, ki obiskujejo vrtec, bodo potovali skozi slovenske in mednarodne pravljice, najmlajše pa čaka razigrano poletje.

»Končno brez maske tudi v poletnih središčih,« je z olajšanjem vzdihnila koordinatorka poletnega centra za osnovnošolce in srednješolce Erika Biekar. »Včasih, ko jih starši pospremijo prvi dan k nam, jim še nadenejo maske,« je začela pripovedovati, »ko jim pa povemo, da lahko maske snamejo, se otroci prav razveselijo.«