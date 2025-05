»Čas je za udejanjanje vrednot, ki so nam jih prepustili«

V navidez brezupen boj za svobodo niso šli iz osebne koristi, ne iz politične zaslepljenosti, mladostne zagnanosti ali pustolovstva. »Šli so preprosto, da bi sebi in drugim, narodu in človeštvu, zagotovili preživetje, prihodnost, da bi odkupili človekovo človečanstvo,« je o teh, ki so izbrali »strmo, ozko, trnjevo pot upora, partizanstva in pravičnosti,« dejal pisatelj in docent Miran Košuta, ki je nastopil kot slavnostni govornik na proslavi ob 80. obletnici osvoboditve v Zgoniku.

Množici, ki se je v soboto zbrala pred zgoniškim spomenikom padlim v NOB, je dejal, da kaže njihova prisotnost na živo čutenje za sočloveka, družbo in svet, pa tudi na zavezanost k miru, svobodi in demokraciji. »Vsak po klicu svojega notranjega glasu,« je dejal. On pa tudi iz družinskih razlogov, je povedal, saj je bil med tistimi, ki so padli v boju za svobodo, tudi njegov stric Emil Sedmak. Prijeli so ga pri Zgoniku 20. januarja 1945.

»Začrtajmo pot v prihodnost«

Osemdeset let po takih dogodkih je pomembno, da se začrta nova pot v prihodnost, meni zgoniška županja Monica Hrovatin. »Glede na to, kar se dogaja po svetu v tem trenutku, je pomembno, da udejanjamo tiste vrednote, ki so nam jih takrat prepustili. Mir, sožitje, sobivanje, spoštovanje do sočloveka in danes tudi skrb za okolje. Za naše otroke in za našo bodočnost,« je nagovorila prisotne.

Nekateri so se še pred proslavo z nagovori in glasbo udeležili pohoda od Repniča do Zgonika, ki so ga ravno tako priredili v sklopu praznovanj ob 80-letnici osvoboditve. Ta so potekala v organizaciji zgoniške občine in v sodelovanju s krajevno sekcijo VZPI-ANPI, osnovno šolo in društvi.

Ob spremljavi Godbenega društva Prosek, ki ga je vodila Irina Perosa, je županja skupaj z delegacijami položila vence in cvetje k spomeniku padlim. Za častno stražo so poskrbeli taborniki Rodu modrega vala. Na prireditvenem prostoru pred zgoniško občino je nato zapel še Slovenski lovski pevski zbor Doberdob, ki ga je vodila Anastazija Purič. Nastopili so tudi učenci osnovne šole Lojze Kokoravec Gorazd - 1. maj 1945 iz Zgonika ter Mešani pevski zbor Rdeča zvezda iz Saleža pod vodstvom Rada Miliča.