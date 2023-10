»Časi, ko je ženska na barkah skrbela samo za shrambo, so minili«

Ko je Mitja Gialuz pred desetimi leti postal predsednik jadralnega kluba Società velica Barcola Grignano (SVBG), si najbrž ni predstavljal, da bo Barcolana dosegla takšne razsežnosti. Pod njegovim vodstvom je tekmovalna flota prerasla v guinessovsko rekordno številno brodovje, tržaški jadralski oktoberfest pa je začel v Trst privabljati turiste z vseh koncev Italije.

Potem ko je Gialuzu s široko ekipo sodelavcev praznik uspelo organizirati tudi med pandemijo in ko so bili ena od prvih športnih organizacij, ki je na prisotnost koronavirusa testirala vse udeležence regate, je zdaj napočil trenutek za bolj mirno Barcolano. Letošnja izdaja cilja na kakovost in na spodbujanje socialne vključenosti ter trajnostnega razvoja.

Del desetdnevnega dogajanja je že za vami. Ste z njegovim potekom zadovoljni?

Če potegnem črto pod prvi konec tedna, lahko rečem, da je obračun fantastičen. Barcolana se je začela na najboljši možni način. Dogajanje je uvedel koncert dua Coma_Cose, s katerim se je po petih letih vrnila glasba v koledar prireditev. Izbrali smo tudi novo lokacijo za koncert, Ponteroš, ki se je izkazala za idealno, koncert pa je še enkrat dokazal, da glasba združuje.

Konec tedna se je na morju pomerilo več kot 200 optimistov, uspelo nam je izpeljati pet plovov. To regato je obogatil tudi projekt WWF, v sklopu katerega so otroci med poletno šolo jadranja porisali jadra z ogroženimi morskimi živalmi. Prvič smo organizirali tudi tekmovanje v supanju. Osebno verjamem v ta šport, saj je dostopen širšim množicam. Odziv na tekmovanje, ki se je začelo v Gradežu, je bil odličen. In tudi tradicionalno tekmovanje v plavanju Barcolana Nuoto je uspela.

Kaj spada med novosti letošnjega jadralskega praznika?

Letos smo se odločili, da bodo vlogo protagonistov imeli vsi tisti, ki so se lani nastavili fotografskemu objektivu slovitega fotografa Carla Borlenghija. Sklenili smo, da bomo s portreti tapecirali mesto. Natiskali smo prav vse portrete, pobudo pa smo poimenovali Barcolana Crew. Portretiranci se lahko vidijo na plakatih ob cesti, v trgovinah, v naselju Barcolana. Zanimivo je, da je vse skupaj postalo zelo interaktivno. Portretiranci se iščejo po mestu, portrete, ob katerih se nato fotografirajo, jim po telefonu pošiljajo prijatelji. Vse skupaj je postalo zabavno.