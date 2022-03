Če pride do razlitja nafte, bodo pripravljeni

Preprečevanje razlitja nafte in hitro ukrepanje v primeru morske nesreče, tudi na meddržavni ravni, kajti morje ne pozna meja. To so teme, s katerimi se bo prihodnji dve leti ukvarjal projekt NAMIRS (Sistem za odzivanje na morske nesreče v severnem Jadranu), ki ga koordinira Srednjeevropska pobuda (SEP), financirata pa Evropska komisija in evropski mehanizem civilne zaščite.

Pri projektu sodelujejo ustanove iz Furlanije - Julijske krajine, Slovenije in Hrvaške. Partnerji so Luška kapitanija iz Trsta, Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS), Ministrstvo RH za morje, transport in infrastrukturo, Jadranski izobraževalno-raziskovalni center za odziv na nenadno onesnaženje morja (ATRAC) s Hrvaške, Fakulteta za pomorstvo in promet ljubljanske univerze (UL FPP) in Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Generalni sekretar SEP Roberto Antonione je dejal, da želijo s projektom poskrbeti za preprečevanje nesreč in varovanje severnega Jadrana z vsemi tremi državami, ki so tu povezane. Trenutno na tem območju ni mehanizmov, ki bi dovoljevali učinkovito reševanje na meddržavni ravni. Antonione je tako dal primer, ki se je pred časom zgodil v Jonskem morju, ko je zgorel trajekt, grške in albanske oblasti pa se niso znale zmeniti, kako ukrepati. Zato je takšno povezovanje pomembno.