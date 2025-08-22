Če se bo zemlja premikala, se bo na semaforju prižgala rdeča luč

Od 21. marca je odsek deželne ceste TS 11, ki pelje od Prebenega do Socerba, zaprt za promet, ker ga je prizadel zemeljski usad. Za sanacijo ceste, ki je bistveno potrebna tako krajanom kot čezmejnim delavcem za vsakodnevne premike, so z Dežele FJK prvotno ocenili vsaj enoletno prometno zaporo. Po poročanju dnevnika Il Piccolo naj bi cesto delno odprli za promet v začetku septembra.

»V prvi polovici avgusta so tehniki EDR na območju izvedeli strukturne vrtine za karotažne meritve. Postavili so več globinskih sond za preverjanje premikov zemlje - na tem območju je plast zemlje debela kakih 8 metrov, sonda pa mora doseči spodnji, kamniti sloj. Geološka študija je nujno potrebna za načrtovanje sanacije,« je povedal dolinski podžupan Marko Savron, ki spremlja dogajanje. Sonde so povezali s semaforskim sistemom - ko bi prišlo do premikov, se bo na semaforju prižgala rdeča luč, je namignil in opozoril, da naj bi preverjanje trajalo od 15 do 30 dni. Glede na območje, ki je krajinsko zaščiteno, bo iter do predaje del izvajalcu vsekakor dolg, tako da pred prihodnjim poletjem ne bomo dočakali začetka del, je ugibal. Prihodnji teden si bo podžupan območje spet ogledal s tehniki EDR.

Zaradi dolgotrajne zapore prehoda so medtem ogorčeni vaščani Socerba.

