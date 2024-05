Čelno trčenje na Padričah, zaprli glavno cesto

Na Padričah, kakih 50 metrov pred križiščem za Gropado iz smeri Opčin, ob hiši s številkama 16 in 140, sta okrog 16. ure čelno trčila avtomobila toyota yaris in land rover defender. V obeh avtomobilih so se sprožile zračne blazinice. Iz defenderja so, kot kaže, voznik in potniki sami izstopili. Lokalni policisti so zaprli za promet deželno cesto št. 1. Reševalci deželne službe 118 so eno ali več poškodovanih oseb prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili gasilci, ki so odpravili posledice nesreče in lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.