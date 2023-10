Čelno trčenje pri Proseku

Na nekdanji pokrajinski cesti št. 1 pri Vejni sta zvečer čelno trčila športno terensko vozilo znamke BMW in skuter. Zgodilo se je okrog 19. ure v križišču za Marijino svetišče na Vejni, nekaj deset metrov daleč od proseškega avtocestnega uvoza. Po prvih informacijah naj bi skuteristka pripeljala z Vejne na glavno cesto, ko je proti Vejni zavila voznica avtomobila, pri čemer je prišlo do dokaj silnega trčenja. Reševalci službe Sores so skuteristko prepeljali v bolnišnico, ostali pa so v temi na dokaj nevarnem odseku dolgo čakali na prihod policistov. Ti so prispeli ob 20.15. Za enkrat ni znano, kakšno je zdravstveno stanje poškodovanega.