Cepilni center v Nabrežini bo deloval še 25 dni

Nabrežinski cepilni center bo 25. septembra zaprl svoja vrata in telovadnica bo znova sprejela dejavnosti športnega društva Sokol in šol. Zdravstveno podjetje Asugi je sicer od samega začetka napovedalo, da bo center služil do septembra, potem pa naj bi se vanj vrnila običajna dejavnost, ki je bila prekinjena oz. premaknjena vse od konca aprila.»Zahvaliti bi se želela Zdravstvenemu podjetju za sodelovanje, ki smo ga vzpostavili pri ureditvi in delovanju centra,« je ocenila devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta in dodala, da je v preteklih mesecih struktura povsem izpolnila svoje poslanstvo in občanom domačega in širšega območja olajšala cepljenje, kar je pomemben rezultat za javno zdravstvo.Zdravstveno podjetje naj bi 25. septembra zaprlo tudi cepilna centra v Miljah in na četrtem pomolu, tako da se bo na odmerek od takrat potrebno registrirati le v hidrodinamični centrali v Starem pristanišču.