Čeprav bolj skromna, bo letina kakovostna

»Sladko vince piti, to me veseli,« je sinoči odmevalo v Domu prosekarja na Proseku, ko so s tradicionalno zdravico še uradno začeli večdnevno praznovanje vaškega zavetnika sv. Martina. Z glasbenim pozdravom sta se mlademu vinu na otvoritvi poklonila Ženski pevski zbor Prosek - Kontovel in Moški pevski zbor Vasilij Mirk pod vodstvom Marka Štoke.

»Naj živi vino, sladko vince, ki ga z veseljem pijemo,« je bil včeraj zadovoljen predsednik rajonskega sveta za Zahodni Kras Pavel Vidoni. Po dveh pandemskih letih se je priljubljeni praznik proseškega zavetnika spet vrnil v stare tire, je dejal. A sv. Martin ni zavetnik le Proseka, ampak tudi kmetov in predvsem vinogradnikov. Predsednik Kmečke zveze Franc Fabec je izpostavil, da je ta svetnik zelo prisoten v naši kulturi. »Pred desetimi leti smo po zaslugi Edija Kanteja prvič ponovno predstavili prosekar,« je spomnil Fabec. V teh letih pa so praznik obogatili mladi vinogradniki, ki so dokazali, da je to vino še vedno živo, je dejal predsednik Kmečke zveze. »Verjamemo, da nam bo sv. Martin stal ob strani in bo ta kapljica dosegla še višje nivoje in bo to vino prepoznano tudi širše,« je zaželel Fabec in se zahvalil Eriku Mastenu, ki vsako leto poskrbi, da KZ aktivno sodeluje pri proseškem prazniku.

Predsednik društva Prosekar Andrej Bole pa je spregovoril o letošnji letini, ki je na začetku izgledala zelo dobra. »Nato sta sledili konkretna suša in vročina, zaradi česar smo imeli manjši pridelek,« je pojasnil: nekaterim vinogradnikom se je ta znižal tudi do 40 odstotkov. A jim vsaj glede kvalitete vina ni potrebno skrbeti, saj je mošt dobro zavrel in se vinogradnikom tudi letos obeta kakovostno vino, je še dejal Bole.