Černigojeva dela v dvorani Veruda

Jutri (torek) bodo v občinski dvorani Veruda (prehod Costanzi) odprli razstavo del Avgusta Černigoja. Na razstavi z naslovom Avgust Černigoj s sopotniki in učenci, ki je bila na ogled na Gradu Kromberk od oktobra 2024 do aprila 2025, je bila vključena v program mednarodne konference Avantgarda in konec sveta, ki jo je priredila Univerza v Novi Gorici. Nastala je v počastitev 100. obletnice prve Černigojeve konstruktivistične razstave na Tehnični srednji šoli v Ljubljani, ki je trajala od 15. do 25. avgusta 1924. Tržaška razstava bo postavljena v okviru Slofesta.

Na Gradu Kromberk so bila predstavljena Černigojeva dela iz zbirke Goriškega muzeja. Za tržaško razstavo so dodali še izbor slik, ki so v lasti Zveze slovenskih kulturnih društev ETS in Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Razstava bo na ogled do 20. septembra, od ponedeljka do nedelje med 10. in 13. uro in med 17. in 20. Zadnje tri dni od 10. do 20. ure.