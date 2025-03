Certifikat za podjetja, ki spodbujajo enakost

Enakost spolov v Evropski uniji narašča. Številne so države, ki že desetletja izvajajo politiko enakosti. Na tem področju pa se ne morejo vse ponašati z visokimi standardi. Italija je z 69 točkami na 14. mestu po Sloveniji, Malti, Avstriji, Nemčiji, Irski, Franciji, Španiji in skratka vseh tistih državah, s katerimi se želi politično in gospodarsko primerjati. Za petami sta ji Portugalska in Litva pred Bolgarijo in Poljsko.

Spodbujajo dobre prakse

Pa vendar se po pandemiji nekaj premika in tudi v Italiji je z načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) ministrski urad za enake možnosti ponudil podjetjem priložnost za izboljšanje položaja na delovnih mestih.

S certifikatom za enakost spolov UNI/PdR 125:2022, ki ga izdaja Bureau Veritas, želi ministrstvo na podlagi smernic Evropske unije spodbuditi majhna, srednje velika in velika podjetja k izvajanju politik, ki pripomorejo k izpostavljanju enakosti med spoloma, a tudi pri usklajevanju zasebnega in družinskega življenja z delovnim. Italija se skratka želi približati tistim evropskim državam, ki že vrsto let postavljajo družine in kakovost življenja na prvo mesto.

Certifikat pridobijo tista podjetja, ki svojim zaposlenim omogočijo na primer prilagajanje delovnega časa, delo na daljavo, ki imajo v svojih prostorih otroške jasli in v svojem vodstvu ter kolektivu omogočijo ženskam, tako kot moškim, poklicno rast. Parametrov je veliko in pridobivanje potrdila je za manjša podjetja, ki nimajo temu namenjenega osebja, zapleteno. Kdor ga pridobi, pa ima prednosti, na primer na davčnem področju.

Tudi za manjša podjetja

»Listina želi ženskam zagotoviti kakovostnejše delovno okolje, enake možnosti za pridobivanje priznanj in za vzpon na vodilna mesta. Obenem pa želi uskladiti družinsko življenje s poklicnim, kar ne zadeva več samo žensk,« je Primorskemu dnevniku povedala predsednica komisije za enake možnosti Občine Trst Margherita Paglino. Pojasnila je, da velja certifikat samo za tri leta, »zato so podjetja poklicana, da dosežene standarde obdržijo«.

Ker predstavlja pridobivanje certifikata za podjetja precejšen zalogaj, se temu posvečajo večinoma večje družbe, to so med drugim tiste, ki glede na italijansko zakonodajo in davčno obremenitev lažje izvajajo politike enakih možnosti. Nekaj manjših pa se tudi najde. »Na Tržaškem je do lani certifikat pridobilo 77 podjetij. Med temi so tudi znana imena, kot sta Illycaffè in Fincantieri, ki si lahko privoščijo svoje otroške jasli, prilagajanje urnikov in veliko drugega, tudi zato, ker imajo veliko število zaposlenih in je organizacija dela z določenega zornega kota zato lažja. Kljub temu se na seznamu najde marsikatero srednje veliko ali manjše podjetje, na primer šiviljska trgovina v središču mesta ali fotokopirnica.« Komisija za enake možnosti je lani povabila na razgovor predstavnike nekaterih podjetij, ki so certifikat pridobila, da bi preverila, ali spoštujejo predvidene smernice. Na seznamu podjetij, ki so pridobila certifikat, so tudi nekatere socialne zadruge, na primer La Quercia.

Ne samo delovni čas

Za pridobitev potrdila se ne upošteva samo prilagajanje delavnega časa potrebam žensk ali družine. Smernice jasno opredeljujejo organizacijo dela, ki mora biti vključujoča, zlasti pri postopku zaposlovanja, ki mora spoštovati raznolikost. Smernice dobro poznajo pri Zadružni kraški banki Trst Gorica, saj so certifikat pridobili tik pred koncem lanskega leta. Pri pristojni službi znotraj banke so nad dosežkom ponosni, saj predstavlja to priložnost za rast in napredek. Poleg usklajevanja delovnega okolja z zasebnim življenjem so pozorni na preprečevanje in obvladovanje nadlegovanja pri delu ter spodbujajo poročanje (tudi anonimno) o oblikah nadlegovanja ali zlorab. Svojim zaposlenim je banka lani ponudila tečaj samoobrambe, ob osmem marcu pa ženskam omogoča odprtje samostojnega osebnega računa brez stroškov. Za ponudbo so se odločili zato, ker je velika večina transakcijskih računov, ki jih upravljajo banke v Italiji, na ime moških predstavnikov družine.

Kako do certifikata

Kot rečeno je pot za pridobitev dokumenta, ki podjetje označi kot spoštljivo do žensk in enakih možnosti, precej zapletena. Trud pa je poplačan in združenja vabijo svoje člane, naj ne zamudijo priložnosti.

Slovenska deželna gospodarska zveza (SDGZ) je svojim članicam pred kratkim poslala sporočilo, da je ministrstvo v sklopu NOO objavilo obvestilo za dodelitev prispevkov mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki ga želijo pridobiti. Tem ponujajo prispevek za kritje stroškov postopka za pridobitev certifikata, dostop do bonov za pridobitev tehnične pomoči in spremstvo pri postopku ter davčne ugodnosti in nagrade pri javnih razpisih in naročilih. Za certifikat lahko zaprosijo podjetja s sedežem v Italiji, ki imajo vsaj eno zaposleno osebo, in sicer do 18. aprila na spletnem portalu www.pariopportunita.gov.it.