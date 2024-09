Češka bo nafto kmalu pridobivala zgolj iz Trsta

Dela za podvojitev kapacitete čezalpskega naftovoda TAL na Češkem potekajo po načrtih, projekt TAL+ bo dokončan do konca tega leta. Češka bo tako z letom 2025 pridobivala vso potrebno surovo nafto po naftovodu, ki se začne pri terminalu družbe Siot v Trstu, in ne bo več odvisna od ruske nafte.

S projektom so se podrobneje seznanili člani češke delegacije, ki so obiskali Siotov terminal v Trstu. Vodila sta jih Roman Binder, namestnik ministra za finance, in Zdenek Dundr, podpredsednik češke državne družbe MERO, ki je delničarka družbe Siot in konzorcija TAL. V delegaciji so bili tudi novinarji.

»Dela potekajo po programu in nam bodo omogočila podvojiti kapacitete črpanja surove nafte na Češko z začetkom leta 2025, ko ta država ne bo več dobivala nafte prek ruskega naftovoda Družba,» je izjavil Alessio Lilli, predsednik Siota in generalni direktor TAL. Projekt je financirala družba MERO, predvideva pa zamenjavo več črpalk in motorjev naftovoda v Italiji, Avstriji in na Češkem, vse do rafinerij Kralupy in Litvinov. Po naftovodu trenutno potujejo na Češko trije milijoni ton nafte na leto, po novem jih bo sedem milijonov. Na Češko je nekoč vsa nafta pritekala iz Rusije, leta 1996 so se priključili na TAL, zdaj pa bodo rusko nafto opustili, je razložil Binder.