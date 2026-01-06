Ceste na Tržaškem so prevozne

Ceste na Tržaškem so tudi po današnjem jutranjem sneženju prevozne. Pristojne službe so jih preventivno posipale s soljo, glavne prometnice pa zlasti na Kraški planoti tudi plužijo.

V prihodnjih urah bo še snežilo, ponekod lahko za krajši čas tudi občutneje. Temperatura se bo spuščala, na Tržaškem že piha močna burja, meteorološka opazovalnica agencije za okolje Arpa je namerila njen najmočnejši sunek 91 kilometrov na uro. V prihodnjih urah se bo še nekoliko okrepila. Na Kraški planoti medtem temperatura ostaja pod lediščem, v Trstu pa rahlo nad lediščem. Snežna brozga se bo ponekod, zlasti v nočnih urah, lahkop spremenila v led. Pozor na poledico.

Padavine bodo do večera oslabele in ponehale. Jutri bo oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Ozračje se bo še ohlajalo.

Četrtkovo jutro bo mrzlo.