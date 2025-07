Cesto med Colom in Opčinami zaradi popravil zapirajo

Usad na cesti med Opčinami, Poklonom in nekdanjim mejnim prehodom pri Colu ima štete dneve. Enota deželne decentralizacije (EDR) Trst, ki upravlja to cesto, bo namreč za najnujnejša dela v začetku avgusta zaprla za promet odsek med Poklonom in križiščem, kjer se priključi cesta iz Fernetičev, ob železniškem mostu.

Kot je Primorskemu dnevniku potrdila županja Občine Repentabor Tanja Kosmina, bo cesta zaprta predvidoma od 4. do 22. avgusta. Situacija se je namreč izkazala za sila kritično, nenazadnje so namestili tja tudi semafor in poteka promet na tem odseku trenutno izmenično enosmerno. Dobra dva tedna zaprtja bodo delavci po naročilu EDR izkoristili za utrditev cestišča pred Poklonom in komunalnih napeljav pod njim. »Namenoma smo se zmenili, da bo cesta odprta v tednu Kraške ohceti,« je poudarila Kosmina, saj pričakujejo v zadnjem tednu avgusta zaradi te prireditve v Repnu in na Colu znatno povečan promet, kateremu bi ob zaprtju tako pomembne prometnice le stežka lahko kljubovali.

Letošnji avgust bo s prometnega vidika za repentabrsko občino po vsej verjetnosti najbolj zapleten mesec doslej. Spričo vzdrževalnih del na vipavski hitri cesti H4 bo tovorni promet, ki bi sicer peljal po tej, od 15. avgusta preusmerjen k Fernetičem, lokalni promet pa so upravitelji nameravali prvenstveno usmerjati na Col. Zaradi zaprtja ceste med Colom in Opčinami pa bodo pristojni tamkajšnji promet primorani dodatno preusmerjati preko Repna in Opčin oziroma Briščikov.