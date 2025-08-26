Cesto med Prebenegom in Socerbom naj bi odprli v začetku septembra

Cesto, ki povezuje Prebeneg in Socerb, bi lahko odprli v začetku septembra. Čezmejno prometnico so marca letos zaprli za promet zaradi usada. Večmesečno zaprtje je prebivalce odrezalo od prijateljev in sorodnikov na slovenski in italijanski strani meje, težav pa bi lahko bilo kmalu vsaj začasno konec.

»Prebivalci Socerba imajo prav, Občina Dolina pa ima pri reševanju težav, ki so nastale, bolj ali manj zvezane roke.«S temi besedami se je dolinski župan Aleksander Coretti odzval na protestno pismo, ki so ga prebivalci vasi nad Prebenegom naslovili na Primorski dnevnik in Primorske novice. V zapisu so obsodili »pozabljeno čezmejno sodelovanje in primer evropske sramote« ter obžalovali dejstvo, da ceste do avgusta vsaj delno še niso odprli za promet.

»Cesto bomo v začetku septembra v dogovoru z Deželo FJK in enoto deželne decentralizacije (EDR) odprli za promet, ta bo potekal izmenično enosmerno,« je povedal župan in spomnil na sonde, ki so jih na območje usada postavili tehniki EDR. Slednje so povezane s semaforjem, ki se bo prižgal, če bo prišlo do premikov zemlje. »Po cesti bodo lahko peljala samo osebna vozila in nikakor ne tovornjaki, sicer se bo vse posulo. Računam na zdrav razum voznikov,« je sklenil dolinski župan.