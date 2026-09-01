Mednarodni priznanji za tržaške kardiologe

c, ki ga vodi primarij Gianfranco Sinagra, se je okitil z novimi uglednimi priznanji in dokazal, da velja v mednarodnem prostoru za eno boljših klinik za zdravljenje bolezni srčne mišice in osrčnika, vrečice, ki obdaja srce.

Kardiologa Marca Merla so izvolili za predsednika delovne skupine za bolezni srčne mišice in osrčnika pri Evropskem kardiološkem združenju (ESC) v letih 2029 in 2030. Merlo je izredni profesor kardiologije na Univerzi v Trstu in koordinator študijskega programa medicine in kirurgije; poleg tega je odgovoren za ambulanto za srčno popuščanje in bolezni srčne mišice ter za klinične raziskave na kardiološki kliniki. V ambulanti, ki jo vodi, vsako leto opravijo približno 4000 zahtevnejših pregledov srčnih bolnikov, njegovi raziskovalci so v zadnjih petih letih objavili okoli dvesto znanstvenih člankov o srčnem popuščanju in boleznih srca v uglednih strokovnih revijah.

Uspeh tržaške kardiologije je dopolnil še znanstveni članek zdravnice Annalise Bernabei, ki raziskuje, ali lahko genetsko testiranje pomaga zdravnikom pri odločitvi, ali naj bolniku z razširjeno in oslabelo srčno mišico preventivno vstavijo defibrilator. Povzetek znanstvenega članka so na letošnjem kongresu ESC v Münchnu ocenili za najboljšega med vsemi objavami o boleznih srčne mišice in osrčnika.Delo kardiologov so pohvalili tudi pri zdravstvenem podjetju Asugi, poudarili so, da je tržaški oddelek za kardiologijo vse bolj mednarodno priznan na področju preučevanja srčnih obolenj.